CUM A AJUNS CHINDIA ÎN TURUL 3 AL CUPEI ROMÂNIEI

Fără victorie în campionat, Chindia Târgoviște a reușit un succes modest în Cupa României. Roș-albaștrii au reușit să învingă Flacăra Moreni în turul al doilea din competiția surprizelor, după ce echipa retrogradată în Liga a IV a și invitată să joace în noul sezon de Liga a III a, a condus cu 1-0.
Meciurile din Turul 2 Cupa României, ediția 2025-2026:
marți, 5 august 2025, ora 17:30
Lotus Băile Felix – CSM Olimpia Satu Mare 0-10
Davide Popşa (4), Ervin Zsiga (8 – penalty), Cosmin Meșter (10), Szilard Magyari (20, 42), Constantin Trip (26, 71, 76, 90), Cosmin Zamfir (56)
miercuri, 6 august 2025, ora 17:30
CSM Săcele – ACS Mediaş 1-3
Adrian Enescu (17) / Cristian Avram (9), Raul Orlandea (49, 75)
FC Păușești Otăsău – SCM Râmnicu Vâlcea 0-1
Alexandru Sălcianu (28)
CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 1-4
Alexandru Giurgiu (36 – autogol) / Andrei Gavrilă (37), Andrei Banyoi (39), Răzvan Fetița (45, 51 – penalty)
Viitorul Livezile – CS Gloria Bistrița 0-4
Alexandru Mogoș (19), Stejărel Vișinar (22), Valentin Alexandru (28), Rafael Tavares dos Santos (82)
Avântul Reghin – Sănătatea Cluj 0-8
Raul Saroși (15, 43, 57), Alexandru Darius Pop (22, 29), Vlad Fărcășan (72), Dorin Goga (82), Marco Bunea (90)
Viitorul Cluj – SCM Zalău 1-1, 1-1, 6-5 la lovituri de departajare
Alexandru Ghiță (55) / Sergiu Pop (90+4)
CSM Sighetu Marmaţiei – Minaur Baia Mare 0-0, 2-0 după prelungiri
George Dănăilă (91), Cristian Catrina (103 – penalty)
Viitorul Arad – Progresul Pecica 2-1
Gabriel Larosa (8), Ianis Sas (39) / Claudiu Pamfile (70)
CS Sânandrei Timiș – SSU Politehnica Timișoara 0-2
David Popa (21), Tudor Cociș (59)
CS Timişul Şag – CSC Dumbrăviţa 0-3
Robert Curescu (16, 21), Raoul Cristea (70)
Jiul Petroşani – Minerul Lupeni 1-0
Albert Voinea (54)
ACS Muscelul Aro Câmpulung – Kids Tâmpa Braşov 1-0
Alin Călin (43)
Vulturii Fărcăşeşti – FCU Craiova 3-2
Angelo Ciutică (16 – penalty, 81 – penalty), Horațiu Peia (90+2) / Angelo Sîrbu (1), Moses Abbey (54)
ACS Oltul Curtişoara – Vediţa Coloneşti 3-0
Cristian Stancu (24), Marius Jianu (29 – penalty), Adrian Niţă (86)
ACS Axi Adunaţii Copăceni – Cetatea Turnu Măgurele 1-2
Marian Dănescu (19) / Alexandru Bădulescu (26), Vlad Marica (89)
FC Pucioasa – AFC Câmpulung Muscel 0-3
Ionuț Burnea (45), Andrei Purice (63), Ștefan Ghiță (90)
Flacăra Moreni – Chindia Târgovişte 1-3
Rareș Mihai (17) / Nicolas Pena (57), Ionatan Dogănoiu (90+3), Alexandru Stan (90+5)
CSO Plopeni – CSO Băicoi 1-1, 1-2 după prelungiri
… (53) / Gabriel Dumitrașcu (66), Cristian Gavrilă (115)
CS Blejoi – CS Dinamo Bucureşti 1-3
Dragoș Mănescu (36) / Cristian Delciu (3 – penalty), Giovani Petcu (14), Ionuț Zaharia (90+4)
LPS HD Clinceni – Progresul Spartac 2-0
Tănase (48, 61)
CSL Ştefăneştii de Jos – CS Tunari 1-3
… (49) / Adrian Bălan (39), Cătălin Hlistei (55), Dan Spătaru (63)
Agricola Borcea – Dunărea Călăraşi 3-1
… (40), (82), (84) / Mihăiță Năstase (43)
Progresul Fundulea – SC Popeşti Leordeni 2-3
… () / Ionuț Popescu (), Alexandru Gheorghe (), Leonard Boiangiu ( – penalty)
Victoria Cumpăna – Gloria Băneasa 1-1, 1-2 după prelungiri
(2) / (72), (109)
Dacia Unirea Brăila – CSM Râmnicu Sărat 4-4, 5-5, 3-5 la lovituri de departajare
… (28), (32), (64), (85) / … (45+2), (49), (70), (84)
Sporting Lieşti – Unirea Braniştea 3-1
Viorel Costea ( , ), Alexandru Stan () / Andrei Fadei ()
Viitorul Onești – CSM Adjud 1-0
Bogdan Neculai ()
CSM Vaslui – FC Bacău 1-3
Mario Epure (4) / Andrei Pavel (48), Robert Ciobanu (66), Daniele Luncașu (90+1)
CSM Paşcani – Ştiinţa Miroslava 4-1
Codruț Cârjă (13 – penalty), Denis Panciuc (36), Andrei Tomac (61), Paul Ungureanu (85) / Mbengue Cisse (49)
Şoimii Gura Humorului – Bucovina Rădăuţi 3-1
Cătălin Golofca (4), Cătălin Ștefănescu (18), Răzvan Maftei (90+3) / Georgică Popovici (68)
joi, 7 august 2025, ora 17:30
CS Gheorgheni – AFC Odorheiu Secuiesc 2-1
Norbert Laszlo (15), David Farcaș (88) / Szilard Balogh (43)
Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.
Program Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:
Turul 3: 13 august 2025
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026.