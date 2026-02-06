Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSU Târgoviște pierde pe teren propriu în fața CSU ASE București, scor 70–78

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

CSU Târgoviște a suferit o înfrângere acasă, scor 70–78, în confruntarea cu CSU ASE București, din cadrul Playoff-ului Ligii 1 la Baschet Masculin. Meciul a fost marcat de intensitate maximă, cu răsturnări de scor și momente de luptă aprigă până la ultimul fluier.

Chiar dacă rezultatul nu a fost favorabil, echipa și suporterii rămân concentrați pe obiectivele din playoff, cu determinarea de a continua lupta pentru fiecare punct și pentru un parcurs cât mai bun în competiție. Povestea CSU Târgoviște în acest sezon continuă – meciurile următoare vor fi decisive pentru clasament și calificări.

 Chindia Târgoviște își întărește lotul: Kevin Doukouré a semnat pe un an și jumătate
