CSU Târgoviște pierde pe teren propriu în fața CSU ASE București, scor 70–78

CSU Târgoviște a suferit o înfrângere acasă, scor 70–78, în confruntarea cu CSU ASE București, din cadrul Playoff-ului Ligii 1 la Baschet Masculin. Meciul a fost marcat de intensitate maximă, cu răsturnări de scor și momente de luptă aprigă până la ultimul fluier.

Chiar dacă rezultatul nu a fost favorabil, echipa și suporterii rămân concentrați pe obiectivele din playoff, cu determinarea de a continua lupta pentru fiecare punct și pentru un parcurs cât mai bun în competiție. Povestea CSU Târgoviște în acest sezon continuă – meciurile următoare vor fi decisive pentru clasament și calificări.