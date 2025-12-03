Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

CSU Târgoviște, o nouă victorie spectaculoasă în Liga 1 de Baschet Masculin! 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

CSU Târgoviște continuă seria rezultatelor pozitive și se impune într-un duel intens pe teren propriu împotriva echipei CSU Sibiu 2. Meciul, disputat într-o atmosferă incendiară, s-a încheiat cu scorul de 79-75, după un joc cu numeroase răsturnări de situație și momente care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Determinare și experiență – rețeta succesului Baschetbaliștii târgovișteni au demonstrat încă o dată că știu să gestioneze momentele tensionate ale partidei. Finalul confruntării a fost dominat clar de echipa noastră, care a reușit să se desprindă decisiv și să obțină o victorie extrem de importantă în lupta pentru poziții favorabile în clasament.

Suporterii, parte din energia echipei Galeria târgovișteană a fost din nou la înălțime, iar încurajările constante din tribune au contribuit la moralul jucătorilor. Clubul transmite recunoștință tuturor celor care au fost alături de echipă, fie în sală, fie din fața ecranelor.

„Energia fanilor ne motivează meci de meci și ne împinge spre victorie!”, transmit reprezentanții CSU Târgoviște.

Playoff-ul se apropie – obiectivele rămân mari Victoria cu CSU Sibiu 2 reprezintă un nou pas înainte pe drumul către playoff, iar staff-ul tehnic își dorește ca forma bună să continue și în următoarele partide.

 „Felicitări băieților!” – este mesajul clubului pentru jucători, alături de invitația adresată publicului târgoviștean:

„Vă așteptăm în număr cât mai mare la meciurile decisive! Împreună suntem mai puternici!”

Articolul precedent
Criza apei din Moreni: Forțe suplimentate, distribuție intensificată de apă pentru populație
Articolul următor
Performanță excelentă pentru CS Târgoviște: Ionuț Drăgănescu, din nou pe podium la Naționalele de lupte!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sfaturile Pe Care Mi Le-A Dat Fratele Meu Când Mi-Am Cumpărat Casa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Stăteam cu fratele meu pe terasa lui, într-o duminică...

Care este rolul jgheaburilor în protecția acoperișului

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Te-ai gândit vreodată, înainte să apară primele infiltrații sau...

În  Dâmbovița, polițiștii au intensificat controalele 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Forțe sporite din partea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița....

 Ultima săptămână de spectacole din 2025 la Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște se pregătește să închidă...

News

 Ultima săptămână de spectacole din 2025 la Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște

Social 0
Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște se pregătește să închidă...

 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Social 0
Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

© 2023 Ziarul Dâmbovița