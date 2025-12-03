CSU Târgoviște, o nouă victorie spectaculoasă în Liga 1 de Baschet Masculin! 

CSU Târgoviște continuă seria rezultatelor pozitive și se impune într-un duel intens pe teren propriu împotriva echipei CSU Sibiu 2. Meciul, disputat într-o atmosferă incendiară, s-a încheiat cu scorul de 79-75, după un joc cu numeroase răsturnări de situație și momente care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Determinare și experiență – rețeta succesului Baschetbaliștii târgovișteni au demonstrat încă o dată că știu să gestioneze momentele tensionate ale partidei. Finalul confruntării a fost dominat clar de echipa noastră, care a reușit să se desprindă decisiv și să obțină o victorie extrem de importantă în lupta pentru poziții favorabile în clasament.

Suporterii, parte din energia echipei Galeria târgovișteană a fost din nou la înălțime, iar încurajările constante din tribune au contribuit la moralul jucătorilor. Clubul transmite recunoștință tuturor celor care au fost alături de echipă, fie în sală, fie din fața ecranelor.

„Energia fanilor ne motivează meci de meci și ne împinge spre victorie!”, transmit reprezentanții CSU Târgoviște.

Playoff-ul se apropie – obiectivele rămân mari Victoria cu CSU Sibiu 2 reprezintă un nou pas înainte pe drumul către playoff, iar staff-ul tehnic își dorește ca forma bună să continue și în următoarele partide.

„Felicitări băieților!” – este mesajul clubului pentru jucători, alături de invitația adresată publicului târgoviștean: