 CSU Târgoviște joacă  ultimul meci pe teren propriu din 2025, în Liga 1 de Baschet Masculin

Echipa de baschet masculin CSU Târgoviște se pregătește pentru ultimul meci disputat acasă în acest an competițional. Partida va avea loc astăzi, 2 decembrie, de la ora 14:00, în Sala CSȘ „Ioan Valerian”, unde târgoviștenii vor întâlni formația CSU Sibiu 2, într-o confruntare așteptată de suporterii locali.

Pentru echipa antrenată de stafful tehnic al clubului, duelul reprezintă un moment special: încheierea unui an plin de muncă, ritm, progres și evoluții apreciate în Liga 1. Reprezentanții clubului fac apel la public să fie alături de jucători la acest ultim meci pe teren propriu, într-o atmosferă care se anunță plină de energie.

Sala este pregătită să primească fanii care, de-a lungul anului, au demonstrat că pot transforma fiecare partidă într-un adevărat spectacol al susținerii. Oficialii clubului mizează pe sprijinul suporterilor, considerând că prezența lor poate influența decisiv moralul echipei.

„Hai să umplem tribunele și să arătăm, încă o dată, ce înseamnă forța publicului târgoviștean!”, este mesajul transmis de club înaintea confruntării.

Partida dintre CSU Târgoviște și CSU Sibiu 2 va începe la ora 14:00, iar accesul publicului se anunță a fi numeros, în așteptarea unui final de an competițional marcat de emoție și speranțe pentru viitor.