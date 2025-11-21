Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSU Târgoviște câștigă la București și rămâne lider în Liga 1 de baschet masculin

By: Roxana - Ionela Botea

CSU Târgoviște continuă seria excelentă din Liga 1 de baschet masculin, bifând o nouă victorie importantă în etapa a 7-a. Echipa târgovișteană s-a impus în deplasare, cu scorul 81-84 (39-46), în fața formației Leii București, consolidându-și poziția de lider și confirmând forma excelentă din ultimele etape.

Meciul a fost controlat de galben-albaștri, care au arătat maturitate, determinare și o energie constantă pe tot parcursul partidei. Echipa a gestionat bine momentele cheie și a demonstrat, încă o dată, că traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului.

Succesul din Capitală reprezintă un nou plus de moral pentru jucători și staff, care își continuă obiectivul de a menține ritmul bun și poziția fruntașă în clasament.

„Bravo, băieți, pentru atitudine și dăruire!” – transmit reprezentanții clubului, mulțumind totodată suporterilor pentru sprijinul constant.

CSU Târgoviște rămâne în lupta pentru obiectivele sezonului, cu încredere și unitate.

