CSU Târgoviște a  învins ABC Leii București cu scorul  89–73

CSU TÂRGOVIȘTE a demonstrat încă o dată că se află la cel mai înalt nivel al baschetului masculin românesc. În Etapa a V-a din Playoff-ul Ligii 1 Baschet Masculin, echipa târgovișteană s-a impus clar pe teren propriu, scor 89–73, în fața formației ABC Leii București, într-un meci plin de intensitate și emoție.

Sala Sporturilor „Ioan Valerian” a fost martora unei atmosfere electrizante, unde fiecare fază a fost însoțită de aplauze și susținere necondiționată din partea suporterilor. Băieții noștri au arătat determinare, unitate și dorință de victorie de la primul până la ultimul minut, iar energia din tribune s-a simțit ca un adevărat „al șaselea jucător” al echipei.

„Mulțumim din inimă suporterilor care ne-au fost alături și au umplut sala. Atmosfera creată a fost extraordinară și ne-a purtat spre succes!”, au transmis reprezentanții clubului.

Această victorie consolidează poziția CSU Târgoviște în playoff și le dă jucătorilor și antrenorilor încredere pentru următoarele confruntări. Echipa continuă să lupte cu pasiune și ambiție, demonstrând că baschetul târgoviștean are forță și tradiție.

Meciurile următoare vor fi decisive, iar CSU Târgoviște promite să ofere și mai multe momente spectaculoase fanilor care îi susțin necondiționat.

Hai CSU TÂRGOVIȘTE!