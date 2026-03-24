CSU Târgoviște a cedat în deplasarea de pe terenul liderului Grupei 1, CSU Știința București, scor 106-95 (52-53), într-o partidă din etapa a X-a a play-off-ului Ligii 1 la baschet masculin.

Echipa noastră a arătat caracter și determinare, reușind să intre la pauză în avantaj după două sferturi echilibrate și intens disputate. Din păcate, jocul s-a decis în ultimul sfert, când gazdele au reușit să se desprindă pe tabelă.

În ciuda rezultatului, băieții noștri au avut o evoluție solidă, demonstrând ambiție și spirit de luptă până la final – semne clare că echipa este pe drumul cel bun. Felicitări pentru efort și atitudine!

