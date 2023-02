CSȘ CSM TÂRGOVIȘTE, LOCUL IV LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BASCHET FEMININ U19

Echipa feminina CSU Brasov a reusit sa castige trofeul decerant campioanei nationale de la categoria U19, feminin, sezonul 2022-2023, dupa ce gruparea pregatita de antrenorul Nenad Marinkovic s-a impus in ultimul act al Turneului Final al CNU19 in fata rivalei Olimpia Bucuresti, cu scorul de 73-65 (19-12, 15-18, 29-21, 10-14). In finala mica, Sportul Studentesc si-a adjudecat medaliile de bronz dupa ce a trecut la mare lupta de CSS CSM Targoviste, cu scorul de 64-57. La festivitatea de premiere au mai fost acordate mai multe premii individuale speciale, sportiva Alexia Frincu primind trofeul MVP dupa ce a fost desemnata cea mai valoroasa jucatoare a turneului.

Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibasi a gazduit in aceste zile intrecerile Turneului Final al Campionatului National U19, feminin, la start fiind prezente cele mai valoroase patru echipe din sezonul 2022-2023. Dupa doua zile in care asistenta a gustat din plin din spectacolul baschetbalistic oferit de sportivele echipelor CSU Brasov, Olimpia Bucuresti, Sportul Studentesc Bucuresti si CSS CSM Targoviste, lupta pentru medalii fiind acerba, astazi, au avut loc meciurile finale, cu toate premiile pe masa oficiala.

In cadrul marii finale, echipa locala CSU Brasov a reusit sa dispuna de marea rivala Olimpia Bucuresti, cu scorul de 73-65, la capatul unui joc acerb, in care Alexia Frincu, Delora Pricop si Ioana David au facut diferenta. Astfel, CSU Brasov a incheiat sezonul fara sa cunoasca infrangerea, gruparea pregatita de antrenorul Nenad Marinkovic intrand in posesia trofeului, dar si a medaliilor de aur si a tricourilor de campioana nationala. In prologul finalei, Sportul Studentesc si CSS CSM Targoviste s-au duelat pentru medaliile de bronz, gruparea bucuresteana condusa de antrenorul Veljko Perovic reusind in cele din urma sa se impuna la mare lupta dupa un meci echilibrat, cu scorul de 64-57.

La festivitatea de premiere, in prezenta directorului tehnic FRB Tiberiu Dumitrescu, au fost acordate si urmatoarele premii individuale speciale:

MVP – Alexia Frincu (CSU Brasov)

BEST FIVE – Alexia Frincu si Delora Pricop (ambele de la CSU Brasov), Ana Ivan si Alexia Doba (ambele de la CSS CSM Targoviste), Anisia Puscasu (Sportul Studentesc)

Cea mai buna marcatoare – Anisia Puscasu (Sportul Studentesc, cu 52 p)

Cea mai buna la recuperare – Delora Pricop (CSU Brasov, cu 30 rec)

Cea mai buna pasatoare – Ioana David (CSU Brasov, cu 15 pase)

Cea mai de perspectiva sportiva – Petra Matei (Olimpia Bucuresti)

In urma rezultatelor inregistrate, iata clasamentul final al Final 4 CN U19, feminin, editia 2022-2023:

1. CSU Brasov (antrenor Nenad Marinkovici)

2. Olimpia Bucuresti (antrenor Mandica Ciubancan)

3. Sportul Studentesc (antrenor Veljko Perovic)

4. CSS CSM Targoviste (antrenor Larisa Toma).