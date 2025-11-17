Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
 CSM Târgoviște, victorie categorică la Bacău: 3–0 în fața Științei

By: Roxana - Ionela Botea

CSM Târgoviște continuă să impresioneze în campionat, obținând o victorie fără drept de apel în deplasarea de la Bacău. Echipa dâmbovițeană s-a impus cu 3–0 în fața formației CS Știința Bacău, după un meci controlat cap-coadă: 25-15, 25-15, 25-21.

Fetele pregătite de stafful tehnic au intrat motivate pe teren, iar prestația lor a fost una solidă pe toate compartimentele: serviciu eficient, atac rapid, blocaj stabil și o organizare excelentă a jocului. Primele două seturi au fost dominate clar de CSM Târgoviște, care a impus ritmul și a menținut avantajul fără dificultate.

Setul al treilea a adus mai multă opoziție din partea gazdelor, însă experiența și concentrarea echipei noastre au făcut diferența în momentele decisive, închizând partida cu 3–0.

Victoria de la Bacău confirmă forma foarte bună a CSM Târgoviște și oferă moral excelent pentru meciurile următoare din campionat. Echipa își continuă parcursul cu determinare și ambiție, menținându-și obiectivele pentru acest sezon.

CSM Târgoviște – clubul tău, orașul tău! 

