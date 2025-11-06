Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSM Târgoviște, victorie categorică în fața formației CS Universitatea Cluj-Napoca: 87–49

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Echipa de baschet a CSM Târgoviște a obținut o nouă victorie convingătoare pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 87–49 (27-11; 24-11; 17-8; 19-19) în fața formației CS Universitatea Cluj-Napoca.

Încă din primele minute, jucătoarele pregătite de stafful tehnic târgoviștean au impus ritmul jocului, controlând fiecare fază atât în ofensivă, cât și în apărare. Primele două sferturi au fost decisive, CSM Târgoviște reușind să se desprindă clar pe tabelă printr-un joc echilibrat și precis.

Formația din Cluj, tânără și aflată în reconstrucție, a avut momente bune în ultimul sfert, însă diferența de experiență și omogenitate s-a făcut simțită pe tot parcursul partidei.

Această victorie clară aduce un plus de moral echipei târgoviștene înaintea meciurilor dificile ce urmează în campionat.

Atmosfera din Sala Sporturilor a fost, ca de obicei, una plină de energie și susținere, suporterii fiind aproape de echipă pe tot parcursul meciului.

Roxana - Ionela Botea
