CSM Târgoviște obține victorie  la Câmpulung și avansează în faza a III-a a play-off-ului Diviziei A2

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

CSM Târgoviște a reușit o victorie extrem de importantă în deplasare, pe terenul formației CS Muscel ARO Câmpulung, în meciul al doilea din play-off-ul Diviziei A2 la volei feminin. Rezultatul le asigură fetelor din Târgoviște calificarea în faza a III-a a competiției.

Meciul a fost intens și echilibrat, cu momente bune de ambele părți. Echipa noastră a demonstrat concentrare și maturitate în gestionarea punctelor decisive, iar serviciile eficiente, blocajele solide și atacurile reușite au făcut diferența în seturile finale.

Scor final: CS Muscel ARO Câmpulung – CSM Târgoviște 2-3 (25-22; 16-25; 15-25; 25-19; 14-16)

Această victorie permite echipei să continue lupta pentru un rezultat remarcabil în finala competiției, menținându-și obiectivul clar pentru acest sezon.

