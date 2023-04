CSM TÂRGOVIȘTE ÎNCHEIE SEZONUL BASCHETBALISTIC PE LOCUL 9 ÎN LIGA NAȚIONALĂ

Incheierea seriilor FCC Baschet UAV Arad – Rapid si Olimpia CSU Brasov – Universitatea Cluj-Napoca a stabilit clasamentul final al sezonului 2022-2023 al Ligii Naționale de Baschet Feminin.

In seria pentru medaliile de bronz, FCC Baschet UAV Arad a intors de la 0-1 si s-a impus in meciul decisiv, pe teren propriu, cu 71-65, in fata Rapidului, adjudecandu-si prezenta pe ultima treapta a podiumului campionatului national. In fata unei sali pline, aradencele au primit medaliile de bronz de la managerul general al FR Baschet, Catalin Burlacu, unul dintre fostii jucatori emblematici ai echipei West Petrom Arad, alaturi de care a cucerit de doua ori titlul national, in 2001 si 2002.

In Sala „D.P. Colibasi” din Brasov, gazdele de la Olimpia CSU Brasov au castigat meciul decisiv al seriei pentru locul 5, impotriva Universitatii Cluj-Napoca, scor 76-61, astfel ca ierarhia finala a Ligii Nationale de Baschet Feminin 2022-2023 este urmatoarea:

1. Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe

2. CSM CSU Constanta

3. FCC Baschet UAV Arad

4. Rapid Bucuresti

5. Olimpia CSU Brasov

6. Universitatea Cluj-Napoca

7. Hoya KSE Targu Secuiesc

8. BC Sirius Muresul Targu Mures

9. CSM Targoviste

10. CSM Alexandria

11. Agronomia Bucuresti

12. Dan Dacian CSU ASE Bucuresti

13. Sportul Studentesc Bucuresti

14. CSS Bega Timisoara

15. CSU Oradea

Sezonul competitional feminin intern nu se incheie insa aici. Sapte dintre echipele participante in LNBF s-au inscris in Cupa Federatiei, o competitie destinata exclusiv jucatoarelor cu cetatenie romana, care are drept obiectiv imbunatatirea performantei sportive pentru reprezentarea Romaniei în competitiile internationale.