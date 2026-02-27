CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe teren propriu cu CS Universitatea Cluj-Napoca

Play-off-ul din Liga Națională de Baschet Feminin începe, iar CSM CSU Târgoviște debutează în această fază a competiției cu un meci pe teren propriu.

Echipa noastră va întâlni CS Universitatea Cluj-Napoca în primul joc al seriei, într-o confruntare extrem de importantă pentru parcursul din finalul sezonului.

Partida se va disputa în Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște, de la ora 18:00. Suporterii sunt așteptați în tribune pentru a crea atmosfera care poate face diferența într-un meci de play-off.

Pentru cei care nu pot ajunge la sală, meciul va fi transmis live pe canalul oficial de YouTube al Federația Română de Baschet, astfel încât toți iubitorii baschetului să poată urmări confruntarea în direct.

Mult succes, fetelor!