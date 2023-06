CSM TÂRGOVIȘTE A PIERDUT FINALA CUPEI FEDERAȚIEI DE BASCHET

Echipa feminina CSM CSU Constanta a cucerit, joi seara, laurii primei editii a Cupei Federatiei, dupa ce s-a impus in ultimul act al turneului final gazduit de Sala CSS Ioan Valerian din Targoviste in fata gruparii locale CSM Targoviste, cu scorul de 75-71 (20-20, 20-18, 24-19, 11-14). In finala mica, CSM Alexandria a reusit sa castige confruntarea cu CSTB Olimpia Brasov, cu scorul de 66-65.

Prima editie a Cupei Federatiei, feminin, s-a incheiat, joi seara, cu victoria CSM CSU Constanta, in vreme ce CSM Targoviste si CSM Alexandria au completat in ordine podiumul de premiere.

Infiintata din dorinta de a imbunatati pregatirea si performanta sportiva a jucatoarelor romance in vederea unei cat mai bune reprezentari in tricoul nationalelor Romaniei in competitiile internationale, Cupa Federatiei 2023 a pornit la drum la putin timp dupa incheierea sezonului LNBF. Dupa o prima faza in care CSM CSU Constanta, CSM Alexandria, CSTB Olimpia Brasov si CSM Targoviste si-au castigat vizele pentru Turneul Final, miercuri si joi, Sala CSS Ioan Valerian din Targoviste a gazduit meciurile decisive pentru stabilirea ierarhiei finale.

Dupa doua semifinale oarecum dezechilibrate, CSM CSU Constanta si CSM Targoviste au acces in ultimul act al competitiei Elite, in vreme ce CSM Alexandria si CSTB Olimpia Brasov si-au disputat locul al treilea. Joi, in finala mica, in prezenta presedintelui FRB Carmen Tocala si a managerului general FRB Catalin Burlacu, gruparea pregatita de Madalin Piperea a reusit sa incline balanta victoriei in favoarea sa, cu 66-65, la captul unei dispute echilibrate si tensionante care a avut parte de mult suspans si schimbari de situatie pana la ultima actiune.

In ultimul act, CSM CSU Constanta si CSM Targoviste au jucat de la egal la egal pana la pauza, dupa care, la revenirea de la vestiare, gruparea pregatita de Alexandru Olteanu, intarita serios prin recentul transfer al internationalei Gabriela Margineanu, dar si cu Alina Podar in mare forma, a reusit sa gaseasca solutiile optime care sa-i aduca victoria in final, cu 75-71.

Astfel, in urma acestor rezultate, iata clasamentul Turneului Final al Cupei Federatiei 2023:

1. CSM CSU Constanta

2. CSM Targoviste

3. CSM Alexandria

4. CSTB Olimpia CSU Brasov