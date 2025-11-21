Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSM Flacăra Moreni joacă acasă în etapa a 14-a din Liga 3. Suporterii, așteptați pe stadion pentru duelul cu ACS Voința 2024 Crevedia

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Flacăra Moreni dispută astăzi,  21 noiembrie 2025, partida din etapa a 14-a a Ligii 3, Seria 4, pe teren propriu, împotriva formației ACS Voința 2024 Crevedia. Meciul va avea loc de la ora 14:00, pe Stadionul „Flacăra” din Moreni.

Clubul morenar lansează un apel către suporteri să fie prezenți în tribune, pentru a-și susține echipa în galben și albastru într-un moment important al sezonului.

Atmosfera de acasă, energia tribunei și sprijinul comunității sunt considerate esențiale pentru jucători, care promit să lupte pentru un nou rezultat pozitiv.

Parohiile din Protoieria Titu, gest de solidaritate pentru  Centrul „Stejarul” din Mereni
România își joacă șansa la Mondial, prima finală pentru calificare, pe 26 martie, în Turcia
