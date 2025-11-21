CSM Flacăra Moreni joacă acasă în etapa a 14-a din Liga 3. Suporterii, așteptați pe stadion pentru duelul cu ACS Voința 2024 Crevedia

Flacăra Moreni dispută astăzi, 21 noiembrie 2025, partida din etapa a 14-a a Ligii 3, Seria 4, pe teren propriu, împotriva formației ACS Voința 2024 Crevedia. Meciul va avea loc de la ora 14:00, pe Stadionul „Flacăra” din Moreni.

Clubul morenar lansează un apel către suporteri să fie prezenți în tribune, pentru a-și susține echipa în galben și albastru într-un moment important al sezonului.

Atmosfera de acasă, energia tribunei și sprijinul comunității sunt considerate esențiale pentru jucători, care promit să lupte pentru un nou rezultat pozitiv.