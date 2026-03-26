CSM CSU Târgoviște a început cu dreptul semifinalele Ligii Naționale de Baschet Feminin, reușind o victorie impresionantă în deplasare, la Sfântu Gheorghe, împotriva echipei Sepsi.

Partida s-a încheiat cu scorul de 64-70, după un joc intens și echilibrat, pe sferturi: 15-25, 16-16, 13-17, 20-12.

Fetele noastre au demonstrat determinare și coeziune, controlând aproape în totalitate primele și al treilea sfert, și gestionând cu experiență sfertul final, chiar și sub presiunea adversarei.

Performanțe notabile ale jucătoarelor:

Keys – 16 puncte

Turner – 11 puncte

Vîrjoghe – 10 puncte și 7 recuperări

Pinzan – 10 puncte

Radulovic – 9 puncte

Nagy – 5 puncte

Manea – 4 puncte

Nan – 3 puncte

Irimia – 2 puncte și 8 recuperări

Această victorie oferă CSM CSU Târgoviște un avantaj important în seria semifinalelor, care se va relua săptămâna viitoare pe teren propriu. Fetele au acum șansa să închidă seria și să revină în finala LNBF, continuând un sezon deja impresionant pentru club.

Fanii sunt mândri de echipă și așteaptă cu nerăbdare următorul meci, care va avea loc la Târgoviște, unde susținerea publicului local va fi un factor esențial.

