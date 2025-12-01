Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

CSM CSU Târgoviște a confirmat așteptările în confruntarea de pe teren propriu cu CS Universitar Brașov, echipă aflată pe ultimul loc în clasament. Meciul a oferit formației târgoviștene oportunitatea de a controla jocul de la un capăt la altul și de a pune în practică un baschet organizat și eficient.

Start sigur, ritm constant și control total

Echipa gazdă a abordat partida cu răbdare, construind fazele ofensiv cu atenție și fără precipitare. După câteva recuperări reușite, avantajul s-a conturat rapid, iar Brașovul nu a avut resurse pentru a răspunde presiunii constante impuse de târgoviștence.

Rezultat clar în favoarea CSM CSU Târgoviște

CSM CSU Târgoviște vs. CS Universitar Brașov: 97–23
(26-4; 25-4; 22-7; 24-8)

Diferența mare pe tabelă reflectă atât forța echipei gazdă, cât și dificultățile cu care se confruntă oaspeții în acest sezon.

Minute valoroase pentru jucătoarele tinere

Partida a reprezentat un context ideal pentru ca sportivele tinere ale CSM CSU Târgoviște să primească minute importante. Ele au intrat pe teren cu încredere, au luat decizii inspirate și au menținut ritmul impus de echipă. Publicul a apreciat energia lor și le-a încurajat constant.

O victorie fără emoții și confirmări pentru viitor

Succesul categoric oferă echipei un impuls important pentru următoarele meciuri. Tinerele jucătoare au demonstrat potențial, iar CSM CSU Târgoviște își continuă parcursul cu încredere și obiective clare.

Rezultate solide pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Lupte Seniori de la Reșița
Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari
