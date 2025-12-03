Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Criza apei din Moreni: Forțe suplimentate, distribuție intensificată de apă pentru populație

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Intervențiile pentru sprijinirea locuitorilor din municipiul Moreni continuă în ritm alert, în contextul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița a anunțat noi măsuri pentru a reduce disconfortul cetățenilor și pentru a asigura necesarul minim în gospodării și instituții publice.

Pompierii dâmbovițeni au desfășurat în aceste zile misiuni constante de transport al apei menajere către punctele de distribuție stabilite de autoritățile locale. Totodată, aceștia au participat activ și la distribuirea apei potabile îmbuteliate către populație, astfel încât locuitorii să poată avea acces la o sursă sigură de consum.

Prioritate pentru spitale și servicii esențiale
Militarii ISU au contribuit și la alimentarea cu apă a unităților sanitare din municipiu, pentru ca activitatea medicală să se poată desfășura în continuare fără sincope.

Echipaje suplimentare în teren
Pentru menținerea continuității acțiunilor, a fost suplimentat personalul aflat în tura de serviciu, iar misiunile se desfășoară permanent, în funcție de necesități.

Recipiente pentru stocare puse la dispoziția orașului

Ca măsură suplimentară, autoritățile au primit șase recipiente tip cub, cu o capacitate de 1.000 de litri fiecare, destinate alimentării cu apă menajeră a populației în punctele fixe din oraș.

 Situația generată de avaria majoră la infrastructura de alimentare cu apă din Moreni rămâne sub monitorizare continuă. Toate structurile implicate anunță că vor continua să lucreze până la reluarea normală a serviciului de alimentare cu apă în gospodării.

Autoritățile fac apel la calm, responsabilitate și folosirea rațională a resurselor disponibile în această perioadă dificilă.

Eforturi continue pentru alimentarea cu apă în Moreni: CJ Dâmbovița și Primăria caută soluții alternative pentru normalizarea situației
CSU Târgoviște, o nouă victorie spectaculoasă în Liga 1 de Baschet Masculin! 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

