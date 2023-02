CRISTIANO BERGODI: „ȘTIAM CĂ VA FI GREU CU CHINDIA”

Sepsi Sfântu Gheorghe și Chindia Târgoviște au remizat, 2-2, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 25 a Ligii 1. Ambele formații continuă să se lupte pentru un loc în top 6, care ar însemna calificarea în play-off.

Tehnicianul italian s-a declarat mulțumit de egalul scos de echipa sa, care a fost condusă cu două goluri.

„Știam de la început că o să fie un meci foarte greu. Am avut situații bune din care nu am dat gol. Băieții au reacționat după ce am fost conduși și am avut reacție în repriza secundă. Nu am avut limpezime în ultima treime de teren.

Am egalat, am avut și ocazii de a câștiga. Pâcat, trebuia să învingem. Faptul că am luat două goluri și am egalat ne poate mulțumi și putem spune că e un egal cât o victorie. Nu mă îngrijorează clasamentul.

Am avut în trecut 3 sau 4 meciuri fără victorie, dar echipa juca. Probabil se simte și un pic de presiune la băieți. Am pierdut două puncte la Mioveni, două puncte azi, mergem înainte. E un moment greu, în care se decid echipele calificate în play-off.

Eu cred că trebuie să facem scandal dacă nu ne dau cele 3 puncte de la meciul cu Craiova. E un regulament, trebuie respectat. După se poate schimba, dar momentan astea sunt regulile, trebuie să câștigăm la masa verde”, a spus Cristiano Bergodi.