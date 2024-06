Cristian Stan, primar: ”Am votat pentru o Târgoviște și un județ Dâmbovița de care să fim mândri”

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a votat la ora 09:30, la una dintre secțiile organizate la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”. A fost însoțit de președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Corneliu Ștefan, parlamentarii Carmen Holban, Titus Corlățean, Radu Popa și Ionuț Vulpescu, vicepreședinții CJ – Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, viceprimarii Monica Ilie și Cătălin Rădulescu, consilieri locali și județeni.

„Am votat pentru o Târgoviște care se schimbă în bine în fiecare zi. Am votat pentru un județ Dâmbovița care se dezvoltă. Am votat pentru o administrație publică locală care știe problemele oamenilor și are soluții pentru a le rezolva. Am votat pentru o Târgoviște și un județ Dâmbovița de care să fim mândri”- a spus edilul la ieșirea de la urne.