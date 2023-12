Cristian Stan, primar: ”2023 a fost un anul în care am finalizat proiecte cu finanțare europeană deosebit de importante și de utile târgoviștenilor”

Într-o ultimă conferință de presă din acest an, Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște a punctat câteva aspecte cu privire la activitatea administrației publice locale , nominalizând cele mai importante proiecte de investiții. Concluzia a fost că 2023 a fost un an bun din punct de vedere investițional, cu multe obiective finalizate, altele în diferite stadii de execuție.

„Putem să spunem că nu a existat săptămână în care administrația publică târgovișteană să nu organizeze o conferință de presă, în care să supună atenției opiniei publice subiectele importante pentru comunitate. Ca și scurte repere ale unui bilanț pe anul 2023, pot spune că a fost un an bun pentru investițiile pe care le-am realizat în Municipiul Târgoviște, a fost un an în care am finalizat proiecte cu finanțare europeană deosebit de importante și de utile. Aș menționa aici zona de mobilitate urbană și modernizarea transportului public local din Târgoviște. Spunem noi că am trecut la un alt nivel și dacă ne uităm la numărul de utilizatori, care a crescut într-un an cu aproximativ 50%, un indicator foarte important.

Sperăm ca în perioada următoare, odată cu achiziționarea a încă 21 de autobuze electrice, a microbuzelor pe care le avem finanțate, să putem să discutăm de un sistem de transport public local de natură să răspundă celor mai exigente cerințe din Municipiul Târgoviște dar și în zona periurbană. Cu scopul reducerii valorilor de trafic, implicit a poluării.

În afara acestui proiect avem proiectele pe unitățile de învățământ care au fost implementate, străzile care au fost modernizate și reabilitate în cursul anului- în lungime de peste 20 de kilometri. Investiții finanțate cu fonduri nerambursabile- fonduri europene sau alocate prin Programul „Național Anghel Saligny”, care este în curs de derulare. Mare parte din trama stradală cuprinsă în acest program a fost deja reabilitată și mai avemde efectuat doar în jur de 10-15% din totalul lucrărilor”- a spus primarul Cristian Stan.

În Târgoviște au continuat intervențiile pentru modernizarea și reabilitarea iluminatului public dar și proiectele pe zona de spații verzi, inclusiv amenajarea de parcuri noi în municipi, realizarea de parcări. Pentru prima dată , la nivelul Municipiului Târgoviște, a fost promovat un proiect pentru dotarea tuturor unităților de învățământ, cu o valoare de peste 35 de milioane de lei. Este un proiect finanțat prin PNRR, ajuns în faza de finalizare a achiziției publice, existând posibilitatea ca mobilierul și celelalte dotări didactice, inclusiv aparatura digitală, să ajungă la beneficiari în prima parte a anului viitor.