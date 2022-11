CRISTIAN NEGUȚ: „OBIECTIVUL ESTE SALVAREA DE LA RETROGRADARE”

1 0

Chindia Târgoviște a remizat cu Farul Constanța, scor 1-1, în etapa 18 din Liga 1, într-o partidă în care elevii lui Toni Petrea au fost ajutați de ”VAR”. Cristian Neguț le-a adus un punct târgoviștenilor după ce a reușit să transforme penalty-ul obținut de Doru Popadiuc.

La finalul partidei, Neguț a transmis că întârzierea deciziei lui Sebastian Colțescu, cauzată de o defecțiune a monitorului VAR, le-a dat emoții târgoviștenilor, chiar dacă fotbalistul spune că a fost convins că a fost penalty.

Neguț a vorbit și despre parcursul foarte bun pe care Chindia îl are cu Toni Petrea pe banca tehnică. Fotbalistul spune că, deși obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare, Chindia ar putea deveni o surpriză plăcută în acest sezon, dacă rezultatele vor continua să fie la fel de bune.

”A fost un meci destul de dificil. Am plecat cu gândul la victorie, este un punct câștgiat. Am suferit, dar e important că nu am cedat. Am crezut până la capăt. Am muncit mult să ajungem aici, sper să nu ne abatem de la drum și e important să menținem ștacheta.

S-a așteptat destul de mult decizia. Am văzut din prima fază că e penalty clar. Am așteptat, nu am avut ce să facem, e important că s-a acordat. Nu am avut emoții, am luat mingea, am fost sigur că marchez.

Secretul nostru este că suntem o echipă, muncim mult la antrenamente și ne vedem de treaba noastră. Trebuie să fim modești, să ținem capul în pământ și să muncim. Dacă o ținem așa, vom fi o surpriză frumoasă a campionatului.

Obiectivul este salvarea de la retrogradare, dar dacă se poate mai mult, nu ne dăm la o parte și încercăm să scoatem maximum din fiecare meci”, a spus Cristian Neguț la flash-interviu.