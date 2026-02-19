Cresc taxele la facultăţile din România

Dincolo de alinierea la inflaţie, ceea ce înseamnă în jur de 500 de lei, sumele se vor dubla la unele universităţi. Bucureşti e cel mai scump centru universitar. Opţiunile în limbi străine îi vor costa pe studenţi peste 12 mii de lei.

Cele mai mari creşteri de taxe le vor simţi studenţii care vor da admitere pentru universităţile din Cluj şi din Bucureşti de toamna viitoare.

La Academia de Studii Economice argumentele Senatului ţin de creşterea costurilor, dar şi de reducerea numarului de studenţi în grupe. Şi nu numai. Cea mai mare taxă va fi de 12 mii de lei.