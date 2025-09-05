„Creditul Fermierului”, cu buget majorat la 1,46 miliarde lei: Deputații dau undă verde sprijinului pentru agricultori

Vești importante pentru agricultorii români: bugetul schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului” a fost majorat cu 646 milioane lei, ajungând de la 815,5 milioane lei la un plafon maxim de 1.461,5 milioane lei.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, odată cu aprobarea proiectului de lege PL-x nr. 482/2024, care vizează modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina.

Sprijin pentru dobânzile creditelor

Prin această schemă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) acoperă componenta de dobândă echivalentă cu partea de ROBOR la 3 luni, pentru o perioadă de până la 60 de luni.

Dobânda aferentă creditelor: ROBOR la 3 luni + o marjă maximă de 1,95% pe an.

Astfel, fermierii vor putea accesa împrumuturi în condiții mai avantajoase, cu dobânzi subvenționate de stat.

Termene prelungite pentru acorduri și granturi

Proiectul prevede și prelungirea măsurilor instituite prin OUG nr. 7/2024:

termenul de încheiere a acordurilor de finanțare este extins până la 31 decembrie 2024 ;

; termenul de depunere a grantului este prelungit până la 31 decembrie 2030.

Parcurs legislativ

Proiectul a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional, urmând să dea votul final.

Prin această majorare a bugetului, guvernul își propune să ofere agricultorilor români un sprijin financiar consistent, menit să atenueze efectele crizei și să stimuleze investițiile în sectorul agricol.