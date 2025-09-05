Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

„Creditul Fermierului”, cu buget majorat la 1,46 miliarde lei: Deputații dau undă verde sprijinului pentru agricultori

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Vești importante pentru agricultorii români: bugetul schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului” a fost majorat cu 646 milioane lei, ajungând de la 815,5 milioane lei la un plafon maxim de 1.461,5 milioane lei.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, odată cu aprobarea proiectului de lege PL-x nr. 482/2024, care vizează modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina.

„Creditul Fermierului”, cu buget majorat la 1,46 miliarde lei: Deputații dau undă verde sprijinului pentru agricultori

Sprijin pentru dobânzile creditelor

Prin această schemă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) acoperă componenta de dobândă echivalentă cu partea de ROBOR la 3 luni, pentru o perioadă de până la 60 de luni.

  • Dobânda aferentă creditelor: ROBOR la 3 luni + o marjă maximă de 1,95% pe an.

Astfel, fermierii vor putea accesa împrumuturi în condiții mai avantajoase, cu dobânzi subvenționate de stat.

Termene prelungite pentru acorduri și granturi

Proiectul prevede și prelungirea măsurilor instituite prin OUG nr. 7/2024:

  • termenul de încheiere a acordurilor de finanțare este extins până la 31 decembrie 2024;
  • termenul de depunere a grantului este prelungit până la 31 decembrie 2030.

Parcurs legislativ

Proiectul a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional, urmând să dea votul final.

Prin această majorare a bugetului, guvernul își propune să ofere agricultorilor români un sprijin financiar consistent, menit să atenueze efectele crizei și să stimuleze investițiile în sectorul agricol.

Articolul precedent
Zilele Cetății Târgoviște 2025 aduc magie pe ecran pentru cei mici: Filme gratuite la Cinema Independența
Articolul următor
Premierul Ilie Bolojan și magia fiscală: Nu creștem taxe, doar așteptările românilor
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Un tânăr de 18 ani din comuna Dragodana și-a...

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

Măsuri de ordine publică asigurate de jandarmi la manifestările ocazionate de „Zilele Cetății Târgoviște”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Jandarmii dâmbovițeni vor fi prezenți în mijlocul participanților în...

News

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Social 0
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Social 0
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

InfoCons avertizează: Cablu prelungitor vândut online, inclusiv pe eMAG, prezintă risc de șoc electric

Social 0
 Organizația pentru protecția consumatorilor, InfoCons, a lansat o avertizare privind...

© 2023 Ziarul Dâmbovița