Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Credință și comunitate la Moreni – președintele CJ Dâmbovița, prezent la sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat duminică la slujba de sfințire a Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Moreni.

Evenimentul a reunit numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și membri ai clerului, într-un moment de profundă încărcătură spirituală pentru întreaga comunitate.

„De astăzi, această biserică devine un loc de întâlnire al credinței și al comunității, un adevărat punct de sprijin spiritual pentru Moreni și pentru întreg județul Dâmbovița”, a transmis Corneliu Ștefan, exprimându-și recunoștința față de toți cei care au contribuit la finalizarea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Noua biserică, ridicată în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, reprezintă nu doar un simbol al credinței, ci și al unității unei comunități care își prețuiește valorile și tradițiile.

Articolul precedent
Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat
Articolul următor
Primarul Daniel Cristian Stan lansează un canal oficial de comunicare directă cu târgoviștenii
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Primarul Daniel Cristian Stan lansează un canal oficial de comunicare directă cu târgoviștenii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a lansat un canal oficial...

Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Partidul Social Democrat intră într-o nouă etapă, una a...

Direcția Silvică Dâmbovița: Fazanii revin în pădurile Dâmboviței,  acțiune de populare pentru refacerea echilibrului natural

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Natura dâmbovițeană își redescoperă culoarea și echilibrul! Direcția Silvică...

AJOFM Dâmbovița sprijină tinerii cu risc de marginalizare socială prin servicii personalizate gratuite

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță...

News

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

© 2023 Ziarul Dâmbovița