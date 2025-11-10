Credință și comunitate la Moreni – președintele CJ Dâmbovița, prezent la sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena 

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat duminică la slujba de sfințire a Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Moreni.

Evenimentul a reunit numeroși credincioși, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și membri ai clerului, într-un moment de profundă încărcătură spirituală pentru întreaga comunitate.

„De astăzi, această biserică devine un loc de întâlnire al credinței și al comunității, un adevărat punct de sprijin spiritual pentru Moreni și pentru întreg județul Dâmbovița”, a transmis Corneliu Ștefan, exprimându-și recunoștința față de toți cei care au contribuit la finalizarea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Noua biserică, ridicată în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, reprezintă nu doar un simbol al credinței, ci și al unității unei comunități care își prețuiește valorile și tradițiile.