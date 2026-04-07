Credincioșii din Târgoviște sunt invitați să participe la slujbele pascale care vor fi oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la Catedrala Mitropolitană și la Mănăstirea Nucet, cu prilejul sărbătorilor pascale din acest an.
Catedrala Mitropolitană din Târgoviște
Joi, 9 aprilie 2026
17:30 – Denia celor 12 Evanghelii
20:30 – Binecuvântarea manifestării „Calea Luminii”
Vineri, 10 aprilie 2026
19:00 – Denia Prohodului Domnului
Sâmbătă, 11 aprilie 2026
23:45 – Slujba Învierii Domnului și Sfânta Liturghie
Duminică, 12 aprilie 2026
12:00 – Slujba a doua a Învierii
Mănăstirea Nucet
Vineri, 17 aprilie 2026
08:00 – Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii
După Sfânta Liturghie va avea loc sfințirea apei – Aghiasma mică, una dintre cele mai importante tradiții din această zi.
Credincioșii sunt așteptați în număr mare să participe la aceste momente de rugăciune, reculegere și bucurie spirituală, care marchează una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.