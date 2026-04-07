Credincioșii din Târgoviște sunt invitați să participe la slujbele pascale care vor fi oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la Catedrala Mitropolitană și la Mănăstirea Nucet, cu prilejul sărbătorilor pascale din acest an.

Catedrala Mitropolitană din Târgoviște

Joi, 9 aprilie 2026

17:30 – Denia celor 12 Evanghelii

20:30 – Binecuvântarea manifestării „Calea Luminii”

Vineri, 10 aprilie 2026

19:00 – Denia Prohodului Domnului

Sâmbătă, 11 aprilie 2026

23:45 – Slujba Învierii Domnului și Sfânta Liturghie

Duminică, 12 aprilie 2026

12:00 – Slujba a doua a Învierii

Mănăstirea Nucet

Vineri, 17 aprilie 2026

08:00 – Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii

După Sfânta Liturghie va avea loc sfințirea apei – Aghiasma mică, una dintre cele mai importante tradiții din această zi.

Credincioșii sunt așteptați în număr mare să participe la aceste momente de rugăciune, reculegere și bucurie spirituală, care marchează una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.