COSTEL PANĂ ÎNDEAMNĂ LA PRUDENȚĂ DUPĂ SUCCESUL DIN TIMIȘ

Antrenorul principal Costel Pană a punctat că soarta ”dublei” e departe de a fi tranșată!

”Concluzia mea este că, chiar dacă am câștigat, meciul decisiv de peste o săptămână va spune exact echipa care va rămâne. Suntem mulțumiți de rezultat, însă de joc mai avem multe-multe de pus la punct. Noi am marcat printr-o acțiune a lui Florea, care știm că ne ajută foarte mult. Valoarea lui este mult superioară. Acțiunea lui a decis rezultatul acestui meci. În rest, ambele echipe au încercat să construiască. Dar din păcate, nu am reușit să înscriem”, a precizat Constantin Pană citat de liga2.prosport.ro.

A recunoscut că echipa a tras de timp, dar a precizat că nu el a cerut asta. ”Nu. Dar asta din instinct se face. Am discutat chiar la pauză problema aceasta. Am vrut să ne apărăm cât mai sus, însă nu am reușit. Riscant, dar și normal. Și ei au împins mai mult jocul și normal că automat se produce o retragere intenționată”, adăugat Pană.

Chindia nu a mai avut ”abundența” din alți ani și asta s-a simțit. Întrebat despre viitor, antrenorul trupei dâmbovițene a precizat că e convins că va fi ceva mai bine.

”Sper să avem mai mult suport și oamenii care iubesc fotbalul și care sunt implicați, factorii decizionali, să vină și mai aproape de echipă. Eu sunt convins că dacă reușim să ne menținem, altele vor fi datele problemei pentru sezonul viitor. Concret, nu știu exact ce se va întâmpla, dar eu asta simt. Eu mai contract, în funcție de obiectiv. Dacă reușim să ne menținem, atunci voi continua. Dacă nu…”, a punctat Costel Pană citat de liga2.prosport.ro

În eventualitatea unei retrogradări, pe Chindia nu o paște… apusul. ”N-am auzit nimic în acest sens, ceva negativ. Noi vom încerca să facem tot posibilul cu ceea ce putem în momentul de față să jucăm mai bine ca astăzi și speărm la o nouă victorie la Târgoviște. Dar nu este jucată menținerea în ligă”, a mai adăugat antrenorul.