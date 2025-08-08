Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a părăsit cupele europene. Echipa din Kazahstan a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Sparta Praga, scor 0-4, în turul doi preliminar din Conference League, anunță gsp.ro.

În tur, echipa lui câștigase surprinzător pe teren propriu, scor 2-1. Și la retur s-a prezentat onorabil, cel puțin în prima repriză. La pauză era 0-0, însă în actul secund a urmat o „ploaie” de goluri în poarta românului. Veljko Birmancevic a deschis scorul în minutul 57, îndeplinind o simplă formalitate în fața lui Vlad. Acela a fost momentul în care echipa acestuia s-a prăbușit.

Integralist la Aktobe a fost și Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fostul jucător al Universității Craiova și al lui U Cluj.

Golul 2 a „picat” 3 minute mai târziu. Rynes l-a învins pe Vlad cu un șut puternic din interiorul careului. Goalkeeperul n-a avut nicio vină la ambele reușite.

Speranțele au fost spulberate pentru Aktobe în minutul 64. Kuchta l-a învins pe Vlad după o fază la care apărarea lui Aktobe a lăsat foarte multe spații.

Scorul final a fost stabilit de Albion Rrahmani, fostul atacant de la Rapid, vândut la Sparta. Kosovarul a punctat la ultima fază, în minutul 90+4.

Pentru Aktobe urmează meciul de campionat cu Zhenis, din campionat, programat ep 3 august.

