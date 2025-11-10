Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat

Partidul Social Democrat intră într-o nouă etapă, una a consolidării și a responsabilității, odată cu alegerea noii echipe de conducere. Printre liderii care vor face parte din structura centrală se află și Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, în echipa coordonată de Sorin Grindeanu.

„Le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru susținerea sinceră din aceste zile. Vin dintr-o echipă puternică, din Dâmbovița, un județ în care s-a muncit mult, cu seriozitate și cu rezultate vizibile. Tot ce am învățat aici vreau să duc mai departe, la nivel național: respectul pentru oameni, curajul de a schimba în bine și responsabilitatea față de fiecare comunitate”, a transmis Corneliu Ștefan.

Noul prim-vicepreședinte al PSD a subliniat importanța unității și a apropierii de oameni, valori care trebuie să rămână fundamentale în activitatea partidului:
„Cred într-un PSD unit, puternic și aproape de oameni. Un partid care ascultă, care înțelege și care construiește România prin fapte, nu prin vorbe.”

Corneliu Ștefan a ținut să le mulțumească și colegilor din organizația județeană Dâmbovița, subliniind că acest succes este rezultatul unei munci de echipă:
„Încă o dată le mulțumesc colegilor din PSD Dâmbovița pentru sprijinul constant – această reușită este și a voastră. Mergem înainte, împreună, cu încredere și echilibru!”

 Alegerea lui Corneliu Ștefan marchează o recunoaștere la nivel național a performanței și implicării organizației PSD Dâmbovița, una dintre cele mai solide și active filiale ale partidului.

