Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a subliniat rolul crucial al parlamentarilor județului în obținerea de fonduri pentru sistemul medical dâmbovițean. Mulțumirile au fost adresate în special parlamentarilor Carmen Holban, Laurențiu Neculaescu, Victor Ponta, Titus Corlățean și Lucian-Nicolae Andrușcă, ale căror amendamente depuse în dezbaterile privind Legea bugetului de stat au făcut posibilă finanțarea unor proiecte esențiale.

Rezultatele implicării parlamentarilor

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – 3.000.000 lei pentru aparatură medicală de ultimă generație: Trusă de endurologie 4K, Platformă Electrochirurgicală cu sigilare vasculară, Sistem videobronhoscopie și Ecocardiograf. Diferența necesară va fi asigurată din bugetul CJ Dâmbovița.

Spitalul Orășenesc Pucioasa – 750.000 lei pentru îmbunătățirea condițiilor și accesului pacienților la servicii medicale de calitate.

„Dâmbovița are nevoie de oameni care acționează, nu de spectatori”, a afirmat Corneliu Ștefan, punctând că implicarea concretă a parlamentarilor județului a făcut diferența pentru comunitate.

Președintele CJ Dâmbovița a transmis un mesaj clar: sănătatea, educația și dezvoltarea comunităților nu se negociază în funcție de culoarea politică. Totodată, el apreciază inițiativele tuturor parlamentarilor care au depus amendamente pentru sprijinirea județului, subliniind că dâmbovițenii pot observa cine se implică activ și cine nu.

Proiecte majore în derulare, susținute și de implicarea parlamentarilor:

Reabilitarea și modernizarea Unității de Primiri Urgențe;

Modernizarea Serviciului Public de Ambulanță Dâmbovița și Moreni;

Creșterea eficienței energetice la Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței și Secția de Boli Infecțioase Târgoviște;

Reabilitarea și modernizarea Secției de Tratamente Recuperatorii;

Reducerea riscului de infecții nosocomiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște;

Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Târgoviște;

Construirea Spitalului de Pediatrie în municipiul Târgoviște.

În perioada următoare, dezbaterea bugetului județean pentru 2026 va stabili prioritățile și direcțiile de investiții pentru fiecare comunitate din județ.

Implicarea parlamentarilor dâmbovițeni a transformat amendamentele în proiecte concrete, iar Dâmbovița continuă să investească în sănătate, oferind cetățenilor servicii moderne, sigure și accesibile.