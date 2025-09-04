Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița: Nu am făcut risipă de bani publici, prioritatea noastră rămâne dezvoltarea județului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

După ce Guvernul a publicat scenariul privind eficientizarea aparatului administrativ și reducerea unor posturi, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a transmis un mesaj ferm cu privire la modul în care a fost gestionat bugetul instituției în ultimii ani.

„Consiliul Județean Dâmbovița și primăriile din județ au pus mereu pe primul loc investițiile și dezvoltarea comunității. Rezultatele sunt evidente – Dâmbovița se dezvoltă zi de zi”, a subliniat Corneliu Ștefan.

 Conform datelor prezentate, în ultimii cinci ani cea mai mare parte a bugetului CJ Dâmbovița a fost direcționată către investiții:72,25% pentru dezvoltare și 27,75% pentru funcționare în anul 2025.Media ultimilor 5 ani: 64,12% dezvoltare și 35,88% funcționare.

„Acest lucru confirmă că nu s-a făcut risipă de bani publici, ci s-a acționat responsabil și echilibrat. Într-o formulă redusă de personal, am reușit să avem în Dâmbovița proiecte de peste 2,5 miliarde de euro”, a adăugat președintele CJ.

În contextul discuțiilor naționale privind reforma administrativă, Corneliu Ștefan a precizat că susține ideea, dar cu o condiție:
„Sunt de acord cu reforma administrativă, însă trebuie să înceapă cu aparatul central și acolo unde s-a cheltuit total iresponsabil.”

Președintele CJ Dâmbovița a reiterat faptul că administrația județeană va rămâne „chibzuită” și că fondurile vor fi orientate, în continuare, către investiții, dezvoltare și bunăstarea dâmbovițenilor.

