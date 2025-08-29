Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, la Ialoveni: Frați de peste Prut, uniți prin istorie și tradiții

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la festivitățile dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, transmițând un mesaj de unitate, solidaritate și fraternitate între cele două maluri ale Prutului.

În cadrul discursului său, Corneliu Ștefan a subliniat legăturile profunde dintre România și Republica Moldova:

„Ne leagă istoria, limba și credința, dar mai presus de toate este fraternitatea – mai puternică decât orice graniță, pentru că între cele două maluri ale Prutului se vorbește aceeași limbă și bate aceeași inimă.”

Relația dintre județul Dâmbovița și raionul Ialoveni se traduce și în fapte concrete. Cu sprijin financiar al Consiliului Județean Dâmbovița, a fost construită o grădiniță în comuna Ruseștii Noi, iar în fiecare vară copiii din Ialoveni participă la tabere organizate în Dâmbovița, pentru a descoperi tradițiile, frumusețea locurilor și pentru a întări legăturile dintre comunități.

Ziua Independenței marchează 34 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, fiind un simbol al libertății și demnității statului. La final, Corneliu Ștefan a transmis:

„La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, frați de peste Prut!”

