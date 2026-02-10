Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, discuții cu Federația Română de Baschet pentru dezvoltarea sportului juvenil

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a primit, la sediul instituției, vizita doamnei Carmen Tocală, președintele Federației Române de Baschet. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal consolidarea parteneriatului instituțional și identificarea unor noi direcții de colaborare în beneficiul tinerilor sportivi din județ.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme precum organizarea unor tabere sportive în județul Dâmbovița, prin intermediul Sucursalei Regionale, dar și sprijinirea loturilor regionale care participă la competiția Next Generation Rising Stars, un proiect dedicat descoperirii și dezvoltării tinerelor talente din baschetul românesc.

Reprezentanții Consiliului Județean au subliniat importanța susținerii sportului de performanță, ca investiție pe termen lung în educația și sănătatea copiilor și tinerilor.

Consiliul Județean Dâmbovița își reafirmă sprijinul pentru proiectele care transformă pasiunea pentru sport în performanță, disciplină și oportunități reale de dezvoltare pentru tinerii din județ.