Corneliu Ștefan: Am votat împotriva oricărei tăieri de salarii în sectorul bugetar

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița și prim-vicepreședinte la nivel național, a anunțat că, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PSD desfășurate ieri, a votat împotriva oricărei măsuri de reducere a salariilor din sectorul bugetar.

„Nu suntem de acord cu reducerea salariilor medicilor, polițiștilor, cadrelor militare, cadrelor didactice și ale altor angajați ai statului. Nu acceptăm tăieri în niciun domeniu”, a transmis liderul social-democrat.

Corneliu Ștefan a subliniat că susține măsuri de eficientizare la nivel central, inclusiv comasări de instituții acolo unde este justificat, însă fără ca salariații din prima linie să fie afectați. Acesta a amintit că administrația locală a resimțit deja presiunea reducerilor salariale prin scăderea sporurilor și comasarea normelor, motiv pentru care consideră necesară o abordare similară și la nivel central și în structurile deconcentrate.

„Românii sunt deja afectați de contextul economic, iar astfel de decizii ar reprezenta o nouă lovitură. Avem nevoie de echilibru, responsabilitate și soluții reale – nu de tăieri care adâncesc problemele”, a subliniat președintele PSD Dâmbovița, adăugând că măsurile de relansare economică propuse de PSD ar trebui aplicate începând de anul viitor, pentru a genera rezultate rapide.

