Controalele înainte de Paște: peste 2 tone de produse nesigure, retrase de la vânzare 

By: Roxana - Ionela Botea

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat acțiunile de control specifice perioadei premergătoare sărbătorilor pascale, iar rezultatele primei etape arată că inspectorii au retras deja de la comercializare peste două tone de alimente considerate nesigure pentru consum.

În perioada 24 – 30 martie 2026, inspectorii sanitar-veterinari au desfășurat controale la nivel național, vizând piețele agroalimentare, supermarketurile, unitățile de procesare, depozitele și alte puncte de comercializare a produselor alimentare.

Bilanțul primei etape de controale

În urma verificărilor efectuate în 3.026 de unități, inspectorii au aplicat măsuri ferme pentru protejarea sănătății consumatorilor: 130 de amenzi, în valoare totală de 1.449.600 lei,  70 de avertismente,  5 ordonanțe de suspendare sau interzicere a activității

 Peste 2 tone de alimente retrase de la vânzare și neutralizate

Produsele scoase de la comercializare au inclus carne, lactate, pește, legume și alte produse alimentare care nu respectau normele sanitare veterinare sau prezentau riscuri pentru sănătatea populației.

Program special în perioada sărbătorilor

Pentru a interveni rapid în cazul apariției unor nereguli, la nivelul tuturor direcțiilor județene sanitar-veterinare este asigurată permanență, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, până la data de 11 aprilie 2026.

Consumatorii pot sesiza neregulile

Reprezentanții ANSVSA încurajează cetățenii să semnaleze orice abatere de la normele sanitare veterinare la numărul gratuit de Call Center: 0800 826 787.

Autoritățile recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare doar din unități autorizate și verificate sanitar-veterinar, pentru a evita riscurile pentru sănătate în perioada sărbătorilor pascale.

Acțiunile de control vor continua în perioada următoare, pentru ca produsele de pe masa de Paște să fie sigure pentru consum. 

