Controale ANPC: Amenzi de peste 3,8 milioane lei și produse retrase de la vânzare

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 6–9 aprilie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, verificând peste 1.000 de operatori economici din domeniul alimentar și al serviciilor.
Controalele au fost realizate inclusiv prin echipe mixte, alături de alte instituții de control, pentru a acoperi cât mai eficient toate domeniile de activitate.
📊 Amenzi și măsuri aplicate
În urma verificărilor, inspectorii ANPC au dispus:
• 788 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 3,8 milioane lei
• 513 avertismente
• Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 123.000 lei
• Oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 200.000 lei
• Suspendarea activității pentru 11 operatori economici, până la remedierea deficiențelor
Probleme grave descoperite de inspectori
Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără:
Depuneri de rugină pe cârligele de susținere a carcaselor de miel
Spații de depozitare neigienizate corespunzător
Pavimente murdare, cu sânge și reziduuri alimentare
Comercializarea cărnii fără elemente de identificare
Produse depozitate la temperaturi necorespunzătoare
Ouă cu impurități și ambalaje deteriorate
Ustensile și echipamente uzate, cu rugină și murdărie
Produse vegetale depreciate, improprii consumului
Agregate frigorifice neîntreținute corespunzător
Aceste deficiențe au dus, în unele cazuri, la oprirea imediată a vânzării produselor și chiar la suspendarea activității operatorilor economici.
ANPC a transmis că va continua controalele la nivel național, reafirmând angajamentul pentru protejarea sănătății și drepturilor consumatorilor.