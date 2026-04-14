Close Menu
E-PAPER
miercuri, aprilie 15
Social

Controale ANPC: Amenzi de peste 3,8 milioane lei și produse retrase de la vânzare

Roxana - Ionela Botea

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, în perioada 6–9 aprilie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, verificând peste 1.000 de operatori economici din domeniul alimentar și al serviciilor.

Controalele au fost realizate inclusiv prin echipe mixte, alături de alte instituții de control, pentru a acoperi cât mai eficient toate domeniile de activitate.

📊 Amenzi și măsuri aplicate

În urma verificărilor, inspectorii ANPC au dispus:

• 788 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 3,8 milioane lei

• 513 avertismente

• Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 123.000 lei

• Oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 200.000 lei

• Suspendarea activității pentru 11 operatori economici, până la remedierea deficiențelor

 Probleme grave descoperite de inspectori

Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără:

 Depuneri de rugină pe cârligele de susținere a carcaselor de miel

 Spații de depozitare neigienizate corespunzător

 Pavimente murdare, cu sânge și reziduuri alimentare

 Comercializarea cărnii fără elemente de identificare

 Produse depozitate la temperaturi necorespunzătoare

 Ouă cu impurități și ambalaje deteriorate

 Ustensile și echipamente uzate, cu rugină și murdărie

 Produse vegetale depreciate, improprii consumului

Agregate frigorifice neîntreținute corespunzător

Aceste deficiențe au dus, în unele cazuri, la oprirea imediată a vânzării produselor și chiar la suspendarea activității operatorilor economici.

 ANPC a transmis că va continua controalele la nivel național, reafirmând angajamentul pentru protejarea sănătății și drepturilor consumatorilor.

Share.

Related Posts

Add A Comment
Leave A Reply