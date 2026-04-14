 Controale ale Inspecției Muncii: sancțiuni de peste 7 milioane lei și sute de cazuri de muncă nedeclarată

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis un semnal de alarmă privind situația muncii nedeclarate din România, în urma controalelor recente efectuate de Inspecția Muncii. Rezultatele controalelor
În doar câteva zile, inspectorii au constatat:amenzi de peste 7 milioane de lei, aproximativ 500 de persoane identificate lucrând fără forme legale
Autoritățile subliniază că munca nedeclarată rămâne o problemă serioasă, cu impact direct asupra drepturilor angajaților și asupra bugetului de stat.
Ministrul Petre Florin Manole a transmis că aceste rezultate nu sunt doar statistici, ci un „semnal de alarmă”, subliniind că:
controalele vor continua constant
fenomenul muncii la negru trebuie combătut ferm
respectarea legislației muncii este o prioritate
Muncă legală vs. muncă nedeclarată
Autoritățile reamintesc că angajarea fără contract afectează atât lucrătorii (lipsa contribuțiilor și a protecției sociale), cât și economia în ansamblu.
Inspecția Muncii anunță că acțiunile de control vor fi intensificate în perioada următoare.