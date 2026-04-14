 Controale ale Inspecției Muncii: sancțiuni de peste 7 milioane lei și sute de cazuri de muncă nedeclarată

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a transmis un semnal de alarmă privind situația muncii nedeclarate din România, în urma controalelor recente efectuate de Inspecția Muncii. Rezultatele controalelor

În doar câteva zile, inspectorii au constatat:amenzi de peste 7 milioane de lei, aproximativ 500 de persoane identificate lucrând fără forme legale

Autoritățile subliniază că munca nedeclarată rămâne o problemă serioasă, cu impact direct asupra drepturilor angajaților și asupra bugetului de stat.

Ministrul Petre Florin Manole a transmis că aceste rezultate nu sunt doar statistici, ci un „semnal de alarmă”, subliniind că:

controalele vor continua constant

fenomenul muncii la negru trebuie combătut ferm

respectarea legislației muncii este o prioritate

Muncă legală vs. muncă nedeclarată

Autoritățile reamintesc că angajarea fără contract afectează atât lucrătorii (lipsa contribuțiilor și a protecției sociale), cât și economia în ansamblu.

Inspecția Muncii anunță că acțiunile de control vor fi intensificate în perioada următoare.