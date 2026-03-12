Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat miercuri solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară în România a unor forțe militare suplimentare și a unor echipamente de supraveghere și sprijin aerian.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Decizia vine în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran și urmează să fie supusă aprobării Parlamentului pentru a putea intra în vigoare.

Potrivit informațiilor făcute publice după ședința CSAT, Washingtonul intenționează să trimită în România aproximativ 400-500 de militari, împreună cu echipamente de monitorizare, drone și avioane de realimentare în aer. Dislocarea este prevăzută pentru o perioadă limitată de 90 de zile, iar orice eventuală prelungire ar necesita o nouă aprobare din partea CSAT.

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat după reuniunea CSAT că este vorba despre echipamente cu rol defensiv, menite să întărească securitatea țării și cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Surse oficiale au precizat că solicitarea Statelor Unite nu vizează o singură bază militară, așa cum s-a vehiculat inițial, ci două baze aeriene din România: baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța și baza aeriană de la Câmpia Turzii, în județul Cluj.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

News

