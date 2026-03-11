Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, organizează în 2026 cea de-a patra ediție a Salonului Anual de Grafică „Marin Petre Constantin”, un eveniment dedicat promovării tinerelor talente din domeniul artelor vizuale

Evenimentul poartă numele artistului Marin Petre Constantin, născut în satul Bungetu, comuna Văcărești, un pictor și pedagog care a dedicat peste 30 de ani formării tinerilor artiști. Opera sa surprinde Târgoviștea și împrejurimile acesteia printr-un stil inspirat de maeștri precum Jean Alexandru Steriadi, Nicolae Dărăscu sau Camil Ressu, transpunând atât frumusețea peisajelor, cât și tumultul vremurilor prin culori luminoase și calde.

Cine poate participa?

Concursul este deschis elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, de la liceele de artă și școlile populare de artă din România și Republica Moldova. Fiecare participant poate trimite maxim două lucrări realizate în afara orelor de curs, în dimensiuni între A3 și A2, pe tema:

„LIMITE – punctul extrem, capătul” sau

„Vocea cea mai puternică care limitează creativitatea”

Condiții de participare:

Lucrările trebuie să fie neînrămate, fără paspartuuri sau alte dubluri lipite.

Pe spatele fiecărei lucrări trebuie să fie notate numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica, anul, dimensiunile, liceul și adresa participantului.

Lucrările vor fi însoțite de formularul de participare completat, fotografii ale elevului, copie după carnetul de elev vizat și fotografii color ale lucrărilor.

Termenul limită de trimitere este 20 mai 2026, prin poștă sau curier, corespunzător ambalate.

Premii și expoziție:

Se vor acorda șase premii și premiul special „Marin Petre Constantin”, cu o valoare totală de 10.000 lei.

Expoziția va fi deschisă pentru public între 1 și 30 iunie 2026, iar vernisajul și festivitatea de premiere vor avea loc pe 1 iunie 2026.

Scopul salonului este de a sprijini tinerii artiști prin recunoașterea talentului, promovarea creației și crearea unui mediu de schimb cultural între elevii din România și Republica Moldova.

Pentru informații suplimentare, contact: Maria Neacșu, muzeograf de artă, 0736 394086, Muzeul de Artă Târgoviște.

Participarea este gratuită.