Consiliul Județean Dâmbovița anunță semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului de Îngrijiri Paliative Gura Ocniței

Este o investiție importantă pentru sistemul medical dâmbovițean, în valoare de peste 19,67 milioane de lei. Proiectul are o durată totală de 21 de luni, dintre care 3 luni sunt dedicate proiectării, iar 18 luni realizării lucrărilor.

Noul centru va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște și este gândit pentru a oferi pacienților aflați în situații dificile condiții moderne și sprijin profesional.

Pacienții vor beneficia de:saloane cu băi proprii, adaptate nevoilor medicale;cabinete medicale și psihologice;spații dedicate procedurilor, tratamentelor și consilierii;zone pentru socializare, menite să creeze un mediu cât mai confortabil;echipamente medicale moderne, necesare în îngrijirea paliativă.

Consiliul Județean subliniază că proiectul este conceput cu grijă și responsabilitate pentru cei care au nevoie de suport special în momentele cele mai delicate ale vieții.

„Este un loc construit cu gândul la oameni – la cei care au nevoie de sprijin, grijă și atenție. Știm cât de important este ca pacienții să aibă parte de condiții bune, respect și profesionalism atunci când le este cel mai greu”, transmit reprezentanții administrației județene.