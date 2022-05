Consiliul Județean Dâmbovița a găzduit întâlnirea de lucru a Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Bucegi (CM)

1 0

În cadrul întâlnirii, organizată de Agenția Națională a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit ordinii de zi, trebuia aleasă noua conducere a comitetului (președinte și vicepreședinte), comisia tehnică și comisiile de specialiate ale Comitetului de Masiv pentru Grupa de Munți Bucegi.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a solicitat celor prezenți amânarea ședinței întrucât nu se asigură reprezentativitatea necesară – atât a tuturor unităților administrativ-teritoriale aflate în zona munților Bucegi, cât și a instituțiilor cu atribuții în gestionarea activității cu specific montan.

Președintele Corneliu Ștefan a evidențiat necesitatea modificării hotărârii de guvern care reglementează organizarea și funcționarea comitetelor de masiv pentru grupele de munți:

„Vă mulțumesc pentru prezență și vă urez bun venit în județul Dâmbovița! Astăzi este momentul zero pentru a pune bazele unor proiecte importante pentru dezvoltarea zonei montane. Pentru cea mai nouă stațiune turistică de interes național, județul Dâmbovița – prin Consiliul Județean Dâmbovița – are astăzi mai multe proiecte, aflate în diferite stadii de implementare; ne-am asumat să ducem la bun sfârșit aceste proiecte pentru dezvoltarea stațiunii turistice de interes național Moroeni – Padina – Peștera. Această stațiune se află pe raza comunei Moroeni. Ar trebui să avem o viziune mai largă și să atragem în acest comitet autoritățile locale, cum ar fi Primăria Comunei Moroeni. În al doilea rând, vreau să menționez nevoia atragerii mediului privat în aceste organisme, pe care vrem să le constituim, și, nu în ultimul rând, instituțiile publice cu atribuții în zona montană, de exemplu Romsilva. Văd pe desfășurător că sunt reprezentanți ai Romsilva din alte județe, dar nu și din județul Dâmbovița. Suntem la început de drum, iar orice lucru se poate corecta în timp. Este datoria noastră, a tuturor, ca aceste organisme să fie funcționale. Nu este suficient să zicem că am constituit un comitet și că am ales un președinte, vicepreședinte și membrii. Nu vorbim de o stațiune turistică a județului Dâmbovița, ci de o stațiune montană a țării și cred că aceasta este datoria noastră, a tuturor, mai ales că județele noastre sunt învecinate. Nu trebuie să gândim că suntem într-o competiție, ci să gândim la dezvoltarea stațiunilor turistice care se întind pe raza localităților noastre. Sunt foarte multe proiecte pe care le avem în comun. Vreau să îi ascult și pe ceilalți colegi și să plecăm cu concluzii clare, ca să știm ce vom face de mâine încolo în cadrul acestui comitet. Este important ca aceste comitete să fie funcționale și să fim o voce recunoscută la nivel guvernamental. Vă propun să amânăm ședința până ce vom reuși să avem modificarea hotărârii de guvern.”

La eveniment au fost prezenți: Aurel Simion, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, Veronica Țăran Baciu, directorul general al Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM), membrii Comitetului de Masiv al Grupei de Munți Bucegi, primari din județul Dâmbovița dar și din județele învecinate – Argeș, Brașov, Prahova, reprezentanți ai GAL Bucegi Leaota, ai Asociației Green Mountains, ai Asociației Naționale a Salvatorilor Montani și reprezentanți ai altor instituții publice.

Agenția Națională a Zonei Montane, instituție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are atribuții specifice de reprezentare pentru zona montană, misiunea principală fiind elaborarea și aplicarea stategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției zonei montane din România.