Concert Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță organizarea Concertului Extraordinar „România în inimi și note”, un eveniment dedicat Zilei Naționale a României. Spectacolul va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Cinematograful „Independența” din Târgoviște, începând cu ora 19:00.

Concertul îi va avea ca invitați pe artista lirică Ozana Barabancea, Orchestra „Lumini Sonore”, dirijată de Andrei Racu, alături de sopranele Catarina Coresi, Maria Rădeanu și de tenorul Alin Stoica.

Accesul publicului se face pe bază de bilete, acestea putând fi achiziționate de la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița.

Prețul unui bilet este de 50 de lei.