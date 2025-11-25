Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Concert extraordinar de Ziua Națională la Târgoviște: „România în inimi și note”, la Cinematograful Independența

By: Roxana - Ionela Botea

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță organizarea Concertului Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, intitulat „România în inimi și note”. Evenimentul va avea loc duminică, 30 noiembrie 2025, la Cinematograful „Independența”, începând cu ora 19:00.

Pe scenă vor urca artiști de renume, într-o seară dedicată muzicii și tradițiilor românești:Ozana Barabancea – artist liricOrchestra „Lumini Sonore”, dirijată de Andrei RacuSopranele Catarina Coresi și Maria RădeanuTenorul Alin Stoica

Publicul este invitat să se bucure de un spectacol de gală, dedicat identității și culturii naționale.

Accesul la concert se face pe bază de bilete, disponibile la sediul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița.
Prețul unui bilet: 50 lei.

Roxana - Ionela Botea
