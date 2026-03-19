COMUNICAT DE PRESĂ
Sindicatul din Institutul Național de Statistică București – SINSB, membru al
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie, în contextul ultimelor măsuri fiscalbugetare care vizează reducerea drastică a cheltuielilor de personal și amânarea sau neplata
drepturilor salariale castigate în instanță, își exprimă profunda indignare și protestează ferm
împotriva modului repetitiv de a destabiliza și influența calitatea datelor produse de
Institutul Național de Statistică (INS), prin adoptarea de politici bugetare populiste, fără o
analiză obiectivă a situației cu care instituția noastră se confruntă de o lungă perioadă de
timp.
SINSB denunță nerespectarea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești, diminuarea
drepturilor salariale și riscul de colaps al statisticii oficiale!
În contextul ultimelor măsuri fiscal-bugetare care vizează reducerea drastică a
cheltuielilor de personal și amânarea plății drepturilor salariale, SINSB atrage atenția asupra
următoarelor puncte critice:
1. Sfidarea puterii judecătorești: Condamnăm decizia arbitrară de a amâna plata
tranșelor din hotărârile judecătorești definitive. Această măsură reprezintă un atac
direct la adresa statului de drept și o confiscare mascată a veniturilor unor angajați
care au demonstrat în instanță că au fost nedreptățiți ani la rând.
2. Subminarea capacității instituționale: Reducerea cheltuielilor de personal și
blocarea/tăierea posturilor vacante într-o instituție deja subdimensionată pune în
pericol furnizarea indicatorilor macroeconomici esențiali (PIB, inflație, șomaj, etc).
Fără resursă umană calificată, România riscă imposibilitatea raportării datelor către
Eurostat și OECD, fapt ce va declanșa proceduri de infringement și pierderea
credibilității pe plan internațional.
3. Discriminarea salarială continuă: Deși angajații INS sunt coloana vertebrală a
deciziilor guvernamentale, aceștia rămân „Cenușăreasa” administrației publice,
având cele mai mici salarii din rândul instituțiilor publice. Solicităm aplicarea urgentă
a grilei de salarizare specifice aparatului de lucru al Guvernului, conform importanței
muncii depuse.
SINSB solicită imperativ soluționarea următoarelor aspecte:
1. Deblocarea plății titlurilor executorii: Solicităm plata integrală a tranșelor aferente
anilor 2025-2026.
2. Excepția de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal: Având în vedere
deficitul cronic de personal, solicităm excepțarea INS de la aplicarea măsurilor de
reducere a cheltuielilor de personal.
3. Echivalarea grilei de salarizare: Modificarea de urgență a încadrării salariale pentru
angajații INS prin alinierea la nivelul Secretariatului General al Guvernului (SGG).
Statistica nu înseamnă doar cifre, ci și oameni, iar acești oameni nu mai pot accepta să
fie ignorați. Nu putem pretinde performanță europeană în condițiile unor bugete
insuficiente și ale unor drepturi salariale câștigate în instanță, dar neplătite.
