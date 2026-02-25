COMUNICAT DE PRESĂ By: Ziarul Dambovita Date: 25/02/2026 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentModificări fiscale pentru imobileArticolul următorANUNȚ Ziarul Dambovita LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspuns Comentariu: Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:* Introduceți aici numele dvs. Email:* Ați introdus o adresă de e-mail incorectă! Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Popular Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români A început Postul Paștelui 2026 Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a primit în această perioadă 19 elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani și... ȘtiriDâmbovița Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România Roxana - Ionela Botea - 25/02/2026 Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din... Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit Roxana - Ionela Botea - 25/02/2026 Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației... Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români Roxana - Ionela Botea - 25/02/2026 De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la... A început Postul Paștelui 2026 Roxana - Ionela Botea - 25/02/2026 În 2026, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare,...