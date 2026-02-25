Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

COMUNICAT DE PRESĂ

By: Ziarul Dambovita

Date:

Articolul precedent
Modificări fiscale pentru imobile
Articolul următor
ANUNȚ
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din...

Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației...

Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la...

A început Postul Paștelui 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În 2026, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare,...

News

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România

Învăţământ 0
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din...

Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit

Administraţie 0
Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației...

Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români

Administraţie 0
De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la...

© 2023 Ziarul Dâmbovița