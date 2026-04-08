Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, în subordinea Consiliul Județean Dâmbovița, anunță program special de vizitare în perioada 10 – 13 aprilie 2026, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

Vizitatorii sunt invitați să petreacă timpul liber la unele dintre cele mai importante obiective turistice din județul Dâmbovița.
Deschise în perioada 10 – 13 aprilie 2026
Ansamblul Monumental Curtea Domnească — 09:00 – 18:30
•Ansamblul Brâncovenesc Potlogi — 09:00 – 18:30
Peștera Ialomiței — 09:00 – 16:00
Deschise doar în 10, 11 și 13 aprilie 2026
(În data de 12 aprilie 2026 — închise)
Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie
Muzeul de Artă Târgoviște
Muzeul de Istorie Târgoviște
Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic
Muzeul Casa Romanței
Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești
Muzeul Vasile Blendea
Casa Atelier Gheorghe Petrașcu
Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni
Program de vizitare: 09:00 – 17:00
Prețuri bilete
30 lei
Curtea Domnească
Ansamblul Brâncovenesc Potlogi
Peștera Ialomiței
Muzeul Tradițiilor Militare
Muzeul de Istorie
Muzeul de Artă
20 lei
Muzeul Evoluției Omului
Muzeul „Vasile Blendea”
Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni
Muzeul „Casa Romanței”
Casa Atelier „Gheorghe Petrașcu”
Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița și ai Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște transmit tuturor vizitatorilor Sărbători Pascale liniștite și pline de bucurie!