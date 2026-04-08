Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, în subordinea Consiliul Județean Dâmbovița, anunță program special de vizitare în perioada 10 – 13 aprilie 2026, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

Vizitatorii sunt invitați să petreacă timpul liber la unele dintre cele mai importante obiective turistice din județul Dâmbovița.

Deschise în perioada 10 – 13 aprilie 2026

Ansamblul Monumental Curtea Domnească — 09:00 – 18:30

•Ansamblul Brâncovenesc Potlogi — 09:00 – 18:30

Peștera Ialomiței — 09:00 – 16:00

Deschise doar în 10, 11 și 13 aprilie 2026

(În data de 12 aprilie 2026 — închise)

Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie

Muzeul de Artă Târgoviște

Muzeul de Istorie Târgoviște

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic

Muzeul Casa Romanței

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

Muzeul Vasile Blendea

Casa Atelier Gheorghe Petrașcu

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

Program de vizitare: 09:00 – 17:00

Prețuri bilete

30 lei

Curtea Domnească

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi

Peștera Ialomiței

Muzeul Tradițiilor Militare

Muzeul de Istorie

Muzeul de Artă

20 lei

Muzeul Evoluției Omului

Muzeul „Vasile Blendea”

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

Muzeul „Casa Romanței”

Casa Atelier „Gheorghe Petrașcu”

Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița și ai Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște transmit tuturor vizitatorilor Sărbători Pascale liniștite și pline de bucurie!