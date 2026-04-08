Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, în subordinea Consiliul Județean Dâmbovița, anunță program special de vizitare în perioada 10 – 13 aprilie 2026, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Vizitatorii sunt invitați să petreacă timpul liber la unele dintre cele mai importante obiective turistice din județul Dâmbovița.

Deschise în perioada 10 – 13 aprilie 2026

Ansamblul Monumental Curtea Domnească — 09:00 – 18:30

•Ansamblul Brâncovenesc Potlogi — 09:00 – 18:30

Peștera Ialomiței — 09:00 – 16:00

 Deschise doar în 10, 11 și 13 aprilie 2026

(În data de 12 aprilie 2026 — închise)

 Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie

 Muzeul de Artă Târgoviște

 Muzeul de Istorie Târgoviște

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic

 Muzeul Casa Romanței

 Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

Muzeul Vasile Blendea

Casa Atelier Gheorghe Petrașcu

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

 Program de vizitare: 09:00 – 17:00

 Prețuri bilete

 30 lei

Curtea Domnească

Ansamblul Brâncovenesc Potlogi

Peștera Ialomiței

Muzeul Tradițiilor Militare

Muzeul de Istorie

Muzeul de Artă

 20 lei

Muzeul Evoluției Omului

Muzeul „Vasile Blendea”

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

Muzeul „Casa Romanței”

Casa Atelier „Gheorghe Petrașcu”

 Reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița și ai Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște transmit tuturor vizitatorilor Sărbători Pascale liniștite și pline de bucurie!

Roxana - Ionela Botea
