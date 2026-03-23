Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu atrage atenția că, în această perioadă, arderea vegetației uscate este strict interzisă, având efecte negative majore asupra mediului și ecosistemului

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Impactul incendiilor de vegetație include:

Distrugerea habitatelor pentru păsările sălbatice și punerea în pericol a cuiburilor și puilor.

Degradarea solurilor, creșterea eroziunii și riscul de inundații în zonele afectate.

Uciderea sau afectarea vietăților și microorganismelor esențiale pentru sănătatea solului.

Risc de extindere necontrolată a incendiului, cu pagube materiale și pericol pentru viețile oamenilor.

 Persoanele care încalcă această regulă vor fi sancționate conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului:

Persoane fizice: amendă între 7.500 și 15.000 lei

Persoane juridice: amendă între 50.000 și 100.000 lei

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița va monitoriza toate zonele predispuse la astfel de incendii.

Roxana - Ionela Botea
