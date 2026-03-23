Comisariatul Județean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu atrage atenția că, în această perioadă, arderea vegetației uscate este strict interzisă, având efecte negative majore asupra mediului și ecosistemului

Impactul incendiilor de vegetație include:
Distrugerea habitatelor pentru păsările sălbatice și punerea în pericol a cuiburilor și puilor.
Degradarea solurilor, creșterea eroziunii și riscul de inundații în zonele afectate.
Uciderea sau afectarea vietăților și microorganismelor esențiale pentru sănătatea solului.
Risc de extindere necontrolată a incendiului, cu pagube materiale și pericol pentru viețile oamenilor.
Persoanele care încalcă această regulă vor fi sancționate conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului:
Persoane fizice: amendă între 7.500 și 15.000 lei
Persoane juridice: amendă între 50.000 și 100.000 lei
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița va monitoriza toate zonele predispuse la astfel de incendii.