Clubul Sportiv Universitar (CSU) Târgoviște a înregistrat un succes remarcabil la Campionatul Național de Sală, desfășurat la București în perioada 7–8 februarie 2026.

Sportivul Atilla Nagy, legitimat la CSU Târgoviște, a reușit să aducă primul podium național pentru secția de atletism a clubului, obținând titlul de vicecampion național în proba de 800 de metri, categoria M35. Atilla s-a clasat pe locul 2, cu timpul de 2:11,90, marcând un moment important pentru dezvoltarea și afirmarea secției la nivel național.

„Este un rezultat remarcabil pentru CSU Târgoviște și o dovadă că munca, disciplina și pregătirea constantă aduc performanțe notabile”, a transmis conducerea clubului.

Întregul colectiv sportiv al CSU Târgoviște îi transmite felicitări lui Atilla Nagy și îi urează mult succes în competițiile viitoare, cu speranța de a continua seria rezultatelor remarcabile în atletism.