CLUBUL BEST TÂRGOVIȘTE, EXCLUS DIN STRUCTURILE FEDERAȚIEI DE BASCHET

Ședința Adunării Generale Ordinare a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET s-a desfășurat în Centrul internațional de conferințe al Universității Valahia (Corpul K) – Târgoviște, județul Dâmbovița. În conformitate cu art. 12.17 din Statutul Federației Române de Baschet, ședința a fost reconvocată prima dată pentru ora 11:00, din lipsă de cvorum (la ora 10:00 au fost prezenți și înregistrați 34 de delegați ai structurilor sportive afiliate cu drept de vot). La ora 11:00, în conformitate cu art. 12.17 din Statutul Federației Române de Baschet, ședința a fost reconvocată a doua oară pentru ora 12:00, din lipsă de cvorum (la ora 11:00 au fost prezenți și înregistrați 41 de delegați ai structurilor sportive afiliate cu drept de vot). La ora 12:00, în conformitate cu art. 12.17 din Statutul Federației Române de Baschet, a fost îndeplinit cvorumul (la ora 12:00 au fost prezenți și înregistrați 38 de delegați ai structurilor sportive afiliate cu drept de vot).



La ședința Adunării Generale a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET a participat, din partea Ministerului Sportului, doamna Ana Maria ȘINTIE, care deține calitatea de consilier superior delegat de către MS pentru această Federație Sportivă Națională, precum și doamna Anca-Mădălina PETRESCU, notar public, reprezentantă a Societății Profesionale Notariale ”VERITAS”.

În conformitate cu anunțul Comisiei de validare a cvorumului și de numărare a voturilor (formată din Elena IONICĂ, Alexandru GRECU și Emil KOSZTELNIK), consemnat și în Procesul-Verbal încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare din data de 11.04.2023, la ora 12:00 au fost prezenți 38 de reprezentanți ai structurilor sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, beneficiare ale dreptului de vot.

Astfel, prin raportare la prevederile Statutului FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET – în continuare și Federația/FRB – Comisia sus-menționată a anunțat că a fost realizat cvorumul necesar adoptării unor hotărâri valabile iar ședința a fost declarată ca fiind statutară, ca urmare a participării unui numar de 38 de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, din totalul de 184 de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, beneficiare ale dreptului de vot.

Motiv pentru care, Președintele FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET, doamna Emilia-Carmen TOCALĂ a declarat deschisă ședința Adunării Generale Ordinare pe anul 2023.

Având, astfel, în vedere, dispozițiile cuprinse în documentul identificat ca fiind “Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a FR Baschet, 11.04.2023, Târgoviște”, întocmit cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET, organizată și desfasurată la data de 11.04.2023, începând cu ora 12:00 – sala ”Red Hall” din Centrul internațional de conferințe al Universității Valahia (Corpul K) – Târgoviște, județul Dâmbovița – astfel cum a fost acest document certificat ca fiind de dată certă sub nr. 2/11.04.2023 la Societatea Profesională Notarială ”VERITAS”;

Participanții la ședinta Adunării Generale Ordinare a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE



1. Au fost respinse, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, propunerile trimise în termen de Asociația Baschet Club Leii București pentru completarea/modificarea Ordinii de Zi a ședinței Adunării Generale pe anul 2023.

2. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, Ordinea de Zi a ședinței Adunării Generale din anul 2023, așa cum a fost transmisă structurilor sportive afiliate prin Convocator.

3. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, descarcărea de gestiune a FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET pe anul 2022, după ce au fost prezentate participanților la ședintă următoarele documente:

– Raportul de activitate al FRB pe 2022

– Bilantul financiar-contabil al FRB pe 2022

– Bilanțul financiar-contabil pe 2022

– Raportul firmei de audit pe 2022

– Raportul Comisiei de Cenzori pe 2022.

4. A fost aprobat, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, Planul anual de activități al FRB, pe anul 2023.

5. A fost aprobat, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, Bugetul de venituri și cheltuieli al FRB pe anul 2023.

6. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, ”Strategia Federației Române de Baschet până în anul 2032”, aceasta urmând să fie transmisă la Ministerul Sportului, în conformitate cu contractul de finanțare cu Ministerul Sportului.

7. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, lista cu 21 de structuri sportive propuse pentru afiliere definitivă la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, după cum urmează:

1. Clubul Sportiv Municipal Constanța

2. Asociația Baschet Club Hoopers – Țopăitorii Ploiești

3. Asociația Club Sportiv Sporting Tigers Vaslui – Club Sportiv Tigrii Sportivi Vaslui

4. Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

5. Clubul Sportiv Activ Prahova Ploiești

6. Asociația Club Sportiv Genial Baschet 22 București

7. Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă

8. Clubul Sportiv Municipal Odorheiul Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyuduarhe

9. Clubul Sportiv Universitar ASE București

10. Asociația Club Sportiv CNAV Eagles București

11. Asociația Clubul Sportiv Ulisse București

12. Clubul Sportiv Valea Calugărească

13. Asociația Club Sportiv Wolf Pack București

14. Asociația Club Sportiv Școala de Baschet Horațiu Giurgiu București

15. Asociația Club Sportiv Baschet Team Giurgiu

16. Asociația Clubul Sportiv Energy Basketball Academy Târgu Jiu

17. Asociația Academia Club Sportiv Phoenix Constanța

18. Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița

19. Asociația Club Sportiv Magicball Academy Satu Mare

20. Asociația Club Sportiv Templiers Academy Galați

21. Asociația Clubul Sportiv Premium Sibiu

Cele 21 de structuri sportive sus-menționate au dobândit, astfel, calitatea de membrii afiliați/asociați la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, calitate în care aceste structuri sportive se bucură de drepturile prevăzute în Statutul Federației Române de Baschet, respectiv sunt ținute să își îndeplinească obligațiile ce le revin, potrivit dispozițiilor aceluiași Statut.

8. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, lista cu 27 de structuri sportive propuse pentru excluderea ca membrii afiliați la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, după cum urmează:

1. Club Sportiv Asociația Axiopolis Sport Cernavodă

2. Clubul Sportiv Universitar Constantin Brâncuși Târgu Jiu

3. Asociația Clubul Sportiv Târgu Jiu

4. Clubul Sportiv Municipal Sibiu

5. Asociatia Club Sportiv Olympus Calafat

6. Asociația Club Sportiv For You Apahida

7. Asociația Club Sportiv Roth Baia Mare

8. Colegiul Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu

9. Clubul Sportiv Simon Basketball and Swimming Pitești

10. Clubul Sportiv Palestra București

11. Asociatia Club Sportiv de Baschet Vipo București

12. Asociatia Club Sportiv 4 Sports București

13. Clubul Sportiv Sicul Baschet Covasna

14. Clubul Sportiv ADEP Satu Mare

15. Clubul Sportiv Baschet Time București

16. Clubul Sportiv Temerarii Călărași

17. Asociația Sportivă Club Sportiv Best Târgoviște

18. Clubul Sportiv Triumph Rădăuți

19. Clubul Sportiv Cuza Sport Brăila Galați

20. Club Sportiv Baschet Club Timba Timișoara

21. Clubul Sportiv Municipal Călărași

22. Asociatia Baschet Club Magic Satu Mare

23. Clubul Sportiv Național Iași

24. Asociația Clubul Sportiv Amicii Baschetului București

25. Clubul Sportiv Phoenix Galați

26. Asociația Clubul Sportiv Luceafărul Iași

27. Asociația Club Sportiv Intersport București

Cele 27 de structuri sportive sus-menționate nu mai au, astfel, calitatea de membrii afiliați/asociați la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, și vor fi eliminate din evidența Registrului de afilieri FRB.

Urmare a punctelor 7 și 8 din prezenta Hotărâre a Adunării Generale ordinare a Federației Române de Baschet pe 2023, vor fi efectuate toate demersurile prevăzute de lege în fața Tribunalului București, referitoare la înscrierea în Registrul Federațiilor (Registrul Special), organizat la Grefa acestei instanțe. Totodată, vor fi efectuate demersurile legale pentru lista actualizata la data de 11.04.2023, cu structurile sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET, demers care se impune, ca necesar și obligatoriu, în aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 276/2020, pentru aplicarea mecanismului de consolidare Statut FRB.

9. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, propunerea Consiliului Director FRB pentru ca următoarele personalități ale baschetului românesc să devină ”Membrii de Onoare”: Mircea Vulc, Mircea Câmpeanu, Ioan Dobrescu, Costache Zmeu și Gabriel Popescu.

10. A fost aprobată, cu unanimitate de voturi (38 de voturi pentru, nicio abținere sau vot împotrivă), direct exercitate și valabil exprimate, împuternicirea/mandatarea Președintelui FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET, doamna Emilia-Carmen TOCALĂ, să reprezinte FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET în fața Notarului Public, în vederea autentificării Hotărârii adoptată de Adunarea Generală Ordinară, în ședința organizată și desfășurată la data de 11.04.2023. Președintele FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET, doamna Emilia-Carmen TOCALĂ, va reprezenta FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET și în fața altor instituții, inclusiv la MINISTERUL SPORTULUI, în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la Avizul prealabil, prevăzut de dispozițiile Legii educatiei fizice și sportului nr. 69/2000, cu privire la Hotărârea Adunării Generale Ordinare, adoptată în ședința din data de 11.04.2023. FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET va efectua în fața Tribunalului Bucuresti demersurile prevăzute de lege, referitoare la înscrierea în Registrul Federațiilor (Registrul Special), organizat la Grefa acestei instanțe, a Hotărârii Adunării Generale Ordinare, adoptată la data de 11.04.2023, și a Statutului FRB, cu lista actualizată la data de 11.04.2023, cu structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET.