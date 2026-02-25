Club Sportiv Târgoviște, la turneul internațional „Dracula Open”

Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a găzduit turneul internațional de box „Dracula Open”, considerat cel mai puternic turneu non-elite din lume. La competiție au participat peste 450 de pugiliști din 18 țări, inclusiv România, Italia, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina, Republica Moldova, Austria, Kuweit, Israel, Polonia, Ungaria, Letonia, Belgia, Slovacia, Bulgaria, Brazilia, Grecia și Serbia.

Clubul Sportiv Târgoviște a fost reprezentat de tânărul boxer Alberto Pârlea, care a concurat la categoria juniori 60 kg. Antrenat de Gheorghe Stan, Alexandru Stan și Ioan Găzdac, Alberto s-a confruntat cu un adversar din Slovacia, cedând în primul tur.

„A fost o experiență extrem de valoroasă pentru Alberto. A boxat în fața unui pugilist de calibru, iar prin această participare am simțit pentru câteva zile atmosfera competițiilor de top la nivel mondial”, a declarat antrenorul Gheorghe Stan.

Pentru sportivii Clubului Sportiv Târgoviște, următorul pas important va fi finala Cupei României pentru juniori, programată în prima parte a lunii martie, unde vor avea șansa să aplice experiența acumulată la nivel internațional.

Turneul „Dracula Open” a oferit nu doar o competiție intensă, ci și o ocazie unică pentru tinerii pugiliști români de a-și testa abilitățile și de a se familiariza cu boxul de top.